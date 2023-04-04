Аналитик описал последствия ухода иностранных банков из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля иностранных финансовых организаций в России составляет около 1-2%, поэтому их уход с российского рынка станет практически незаметным. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около 1-2 процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет», - заявил специалист.

Самиев отметил, что участие иностранных банков в российском рынке падало каждый год, и в 2022 году оно было на уровне 5%. Он также заявил, что кредитные учреждения не обязательно полностью прекратят свою работу, указав на то, что возможно произойдет простая смена собственника.

Он добавил, что некоторые банки были завязаны на кредитовании по программам, связанным с продажами автомобилей. Однако с учетом появившихся сложностей с поставками на фоне санкций такая деятельность в России стала абсолютно бессмысленной.

Глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил «Известиям», что главной причиной снижения числа кредитных организаций в этом году будет добровольный уход иностранных игроков, отметив, что российский рынок в 2023 году могут покинуть 25-30 банков.