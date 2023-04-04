Издание считает, что страны Запада заблуждались по поводу истощения военного потенциала РФ Фото: Александр КОЦ

Заявления западных СМИ с громкими заголовками о том, что у России заканчивается вооружение и боеприпасы, являются ошибочными, пишет Exxpress.

Издание напоминает, что на протяжении нескольких месяцев иностранные СМИ постоянно повторяют о том, что у России подходит к концу запас ракет и боеприпасов. В опровержение этих слов Exxpress цитирует профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. По мнению эксперта, верить в то, что «российский арсенал вооружений почти опустошен, было, очевидно, полным заблуждением».

Издание отмечает, что Россия грамотно разрушала энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период. При этом, она отказывалась от масштабных ее разрушений.

Как писал сайт KP.RU, ранее обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для Asia Times сообщил, что, несмотря на заявления стран НАТО передать тяжелое вооружение Украине, Киев не сможет долго противостоять России и в течение полугода будет раздавлена под ее натиском.