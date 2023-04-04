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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:24

Exxpress назвала полным заблуждением слова о том, что у России заканчивается вооружение

Издание считает, что страны Запада заблуждались по поводу истощения военного потенциала РФ
Марина СЕРГЕЕВА
Издание считает, что страны Запада заблуждались по поводу истощения военного потенциала РФ

Издание считает, что страны Запада заблуждались по поводу истощения военного потенциала РФ

Фото: Александр КОЦ

Заявления западных СМИ с громкими заголовками о том, что у России заканчивается вооружение и боеприпасы, являются ошибочными, пишет Exxpress.

Издание напоминает, что на протяжении нескольких месяцев иностранные СМИ постоянно повторяют о том, что у России подходит к концу запас ракет и боеприпасов. В опровержение этих слов Exxpress цитирует профессора международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. По мнению эксперта, верить в то, что «российский арсенал вооружений почти опустошен, было, очевидно, полным заблуждением».

Издание отмечает, что Россия грамотно разрушала энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период. При этом, она отказывалась от масштабных ее разрушений.

Как писал сайт KP.RU, ранее обозреватель Брэндон Вейхерт в материале для Asia Times сообщил, что, несмотря на заявления стран НАТО передать тяжелое вооружение Украине, Киев не сможет долго противостоять России и в течение полугода будет раздавлена под ее натиском.