В Госдуме РФ отреагировали на позицию главы Еврокомиссии по роли Китая в украинском кризисе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Lenta.Ru, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Пекин должен играть свою роль в решении украинском конфликте, назвал позицию Европейского союза относительно Киева непоследовательной, отметив, что на данный момент Брюссель пытается переложить ответственность за происходящее на Пекин.

«Если она говорит, что Китай мог бы нести ответственность за разрешение ситуации на Украине, то пусть она … ровно так и действует», — заявил он, уточнив, что в таком случае Евросоюз должен свести к нулю «всяческую политическую, финансовую, военную помощь» Киеву.

Новиков заявил, что нынешнюю позицию Урсулы фон дер Ляйен можно интерпретировать как попытку переложить ответственность на Пекин, чтобы возложить потом ответственность «за любые неприятности, которые могут произойти на подконтрольной Киеву территории».

Как сообщал телеканал «360», МИД КНР, отвечая на заявление главы Еврокомиссии, заявил, что Пекин готов к диалогу с Евросоюзом о политическом урегулировании украинского кризиса, выразив надежду, что ЕС продемонстрирует «политическую мудрость и стратегическую независимость».