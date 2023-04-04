5,2 млрд рублей выплатил НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» пенсионерам в I квартале 2023 года

Фонд подвел итоги деятельности в январе-марте 2023 года. За три месяца клиентам выплачено в виде негосударственных пенсий 5,2 млрд рублей, таким образом сумма выплат пенсионерам за все время деятельности фонда составила 212,1 млрд рублей.

В I квартале негосударственные пенсии в фонде оформили еще 3 274 клиента. Всего ежемесячные выплаты в фонде получают более 386 тыс. пенсионеров. По количеству выплачиваемых негосударственных пенсий НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» занимает первое место среди НПФ в России (по расчетам фонда в соответствии с опубликованными НПФ показателями деятельности на 31.12.2022).

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специализируется на корпоративном пенсионном обеспечении и обслуживает более 160 компаний, чьи работники участвуют в корпоративных пенсионных программах. Всего под управлением фонда – пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. За 27 лет работы фонд назначил более 550 тысяч негосударственных пенсий.