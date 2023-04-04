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НовостиПолитика4 апреля 2023 16:04

Подполковник ВС США Дэвис: Попытки Зеленского силой захватить Крым приведут к уничтожению ВСУ

Любая агрессия со стороны Киева приведёт к развалу и истощению ВСУ
Сергей КУДРИН
Подполковник ВС США Дэвис: Попытки Зеленского силой захватить Крым приведут к уничтожению ВСУ

Подполковник ВС США Дэвис: Попытки Зеленского силой захватить Крым приведут к уничтожению ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Планы президента Украины Владимира Зеленского, направленные на силовой захват Крымского полуострова, приведут только к истощению и разрушению ВСУ как института. Об этом заявил подполковник вооружённых сил США Дэниел Дэвис, в статье для издания 19FortyFive.

По словам Дэвиса, Киеву необходимо перестать науськивать своих солдат на какие-либо попытки контрнаступления, а сосредоточиться на поиске мирного урегулирования конфликта, даже если для этого нужно будет оставить России территории, которые ранее были украинскими. В противном случае, украинская армия просто исчезнет как институт.

Подполковник добавил, что Украина не обладает достаточным людским резервом, чтобы говорить о сколько-нибудь успешных перспективах любого контрнаступления. Активные наступательные действия приведут к огромным потерям в и без того немногочисленной армии, а потому все планы Зеленского, как минимум, неразумны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Киеве закончили формирование восьми добровольческих бригад, которых бросят в наступление на Донбасс.