Newsweek: отношения США и Саудовской Аравии оказались под угрозой из-за решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи Фото: REUTERS

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти ставит под угрозу и без того напряженные отношения США и Саудовской Аравии. Об этом пишет Newsweek.

Издание отмечает, что при администрации Джо Байдена отношения Вашингтона и Эр-Рияда становятся все хуже. Это подталкивает Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем.

В статье напомнили, что когда в 2022 году Эр-Рияд присоединился к решению ОПЕК о сокращении нефтедобычи вопреки призывам США поставлять на рынок больше черного золота для борьбы с растущей инфляцией, Белый дом обвинил восточную страну в поддержке России. В Вашингтоне также заявляли, что Саудовская Аравия пытается спровоцировать энергетический кризис в Европе.

Напомним, на этой неделе страны ОПЕК+ объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Саудовская Аравия, как и Россия, согласилась снизить нефтедобычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки.