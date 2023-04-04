Сийярто: Приглашение Кулебы на встречу глав МИД стран НАТО нарушает единство альянса Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на встречу министров стран НАТО, является подрывом единства альянса. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Сийярто подчеркнул, что встреча, организованная Кулебой, уже началась и продлится полтора дня. Однако, по его мнению, приглашение со стороны Украины подрывает принцип единства союзников внутри Североатлантического альянса, и министры иностранных дел НАТО приехали на встречу только в «знак конструктивности».

При этом Сийярто добавил, что Венгрия готова поддержать все попытки Украины интегрироваться в НАТО, но только после того как Киев прекратит преследования закарпатских венгров, восстановив их в правах, которыми эти люди обладали до 2015 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что НАТО полностью игнорирует все попытки президента Украины Владимира Зеленского вступить в альянс. Письмо из Киева с заявкой уже долгое время просто лежит на столе, и даже не открывалось.