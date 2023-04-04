Сергей Кириенко дал старт регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России»

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о начале регистрации на участие в пятом сезоне конкурса "Лидеры России". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стартовала регистрация на участие в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». О ее начале 4 апреля объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Подать заявку на участие в флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» можно до 14 мая, зарегистрировавшись на сайте лидерыроссии.рф.

«Почему важно участвовать в конкурсе «Лидеры России» именно сейчас – мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход - участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное помнить, что любой кризис - время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать», - рассказал Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия 24».

Принять участие в конкурсе управленцев могут руководители из России и из других государств. Возраст участников – до 55 лет, при этом у них должен быть опыт работы на руководящей должности от двух лет.

В пятом сезоне участники будут бороться за главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей. Среди других поощрительных наград – возможность пообщаться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, победившие в конкурсе, могут рассчитывать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. А иностранцы-финалисты – получить по упрощенной схеме ВНЖ в России.

Конкурс «Лидеры России» уже подарил нашей стране немало ярких и талантливых руководителей. По статистике примерно треть его участников – это представители малого бизнеса и начинающие предприниматели. Еще около 15% - топ-менеджеры крупных и средних компаний. С каждым годом в конкурсе участвует все больше женщин.

«Даже государственные границы не помеха – со второго сезона к «Лидерам России» могут присоединиться иностранные граждане, которые хотят жить и работать в нашей стране», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В пятом сезоне каждый участник уже в ходе регистрации получит полезные персональные рекомендации. Конкурсанты узнают, что им необходимо улучшить в своем стиле управления, и как это лучше сделать. Чем больше этапов пройдут претенденты на победу, тем больше полезных навыков получат. На каждой стадии участникам предоставляются подробные отчеты с разбором управленческих действий. Это индивидуальный план развития, составляющийся на базе комплексного анализа лидерских способностей человека.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был запущен в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – выявить перспективных руководителей, готовых работать на благо своей страны и менять жизнь в ней к лучшему. За предыдущие четыре сезона заявки на участие в конкурсе подали более 840 тысяч человек из России и других стран мира. Около 400 из них получили предложения о работе на высоких должностях. Среди них – мэры городов, главы регионов, заместители федеральных министров, топ-менеджеры крупнейших компаний, ректоры вузов, руководители учреждений культуры и здравоохранения.