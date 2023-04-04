«Единая Россия» организовала поездку в Москву для детей погибших участников СВО из Луганской Народной Республики

Вместе со школьниками из Луганской Народной Республики в Москву приехали и их мамы. Фото: ER.RU.

Партия «Единая Россия» организовала путешествие в Москву для группы детей из Луганской Народной Республики. Отцы ребят – участники специальной военной операции на Украине – погибли в зоне боевых действий. Вместе со школьниками в Москву приехали и их мамы. Помощь в организации этой поездки единороссам оказали участники патриотического движения «Моя родословная» и проект «Дети Донбасса».

Юные жители ЛНР и их мамы пробудут в Москве до 7 апреля. За это время гости осмотрят главные достопримечательности российской столицы. Каждый день у ребят очень насыщенный и расписан буквально по минутам. Для них организованы экскурсии в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственный исторический музей. Школьники посетят Кремлёвскую школу верховой езды, побывают на Красной площади, увидят Воробьёвы горы и сходят в театр.

«Такие путешествия дают возможность не только увидеть новые места, познакомиться с нашей общей культурой и историей, но и прочувствовать себя частью большой страны. Очень надеюсь, что поездка в Москву подарит ребятам не только новые впечатления и знания, но и новых друзей», – рассказала заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

По словам генерального директора Фонда «Моя родословная» Ивана Кульнева, одним только этим визитом дело не ограничится. Проект рассчитан на тысячи детей, у которых будет возможность приехать в столицу России и своими глазами увидеть ее самые красивые и значимые места.

«Сейчас приехала первая группа. Для них это просто счастье, - отметил Иван Кульнев. - Вторую группу отберем среди талантливой молодёжи через конкурсы. Третья – это будут дети с освобождённых территорий. Для всех будет организована культурная программа, посещение исторических мест».