Посольство России назвало выделение США новой военной помощи Украине шагом к эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в США заявило, что Москва рассматривает решение Америки выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму около 2,6 млрд долларов как шаг к эскалации конфликта. Дипведомство призвало Вашингтон задуматься о последствиях расширения географии конфликта.

— Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения, — написали представители российского посольства в Telegram.

В дипмиссии отметили, что США не интересует судьба Украины, ее просто хотят превратить в постоянный источник угроз для России. Ведомство призвало американское правительство трезво оценить последствия собственных действий и осознать риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Также в посте отмечается, что Россия не откажется от поставленных задач в рамках СВО.

Напомним, Россия передала США ноту о недопустимости поставок вооружения Киеву.