Временного поверенного в делах Франции Дармадикари вызвали в МИД России из-за публикаций о событиях в Буче Фото: Михаил ФРОЛОВ

Временного поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари вызвали в министерство иностранных дел РФ. В ведомстве ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче, сообщили в МИДе.

Французскому представителю указали на «категорическую неприемлемость» ложных обвинений. Недружественные страны так и не смогли до сих пор предоставить доказательств зверств, якобы совершенных российскими военными в Буче. Еще в сентябре 2022 года Сергей Лавров обращался к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой поддержать запуск объективной процедуры расследования, которую проигнорировали.

— Обвинения звучат особенно неуместно от имени дипломатического представительства страны, активно поставляющей военную технику и боеприпасы для нужд украинской армии и таким образом делающей все возможное для затягивания боевых действий, — подчеркнули в МИД России.

Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц объяснял, почему «резня в Буче» является фейком.