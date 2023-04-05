Полянский: Британия заблокировала трансляцию на сайте ООН заседания Совбеза по эвакуации детей из зоны СВО

Полянский заявил, что российское постпредство изыщет возможность транслировать заседание СБ ООН несмотря на блокировку со стороны Великобритании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте ООН не будет проводиться трансляция неформальной встречи Совбеза ООН, на которой будет рассматриваться проблема эвакуированных из Украины детей. Такое решение было принято по требованию Британии, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему», - написал Полянский в Twitter, комментируя такой шаг Великобритании.

Дипломат отметил, что Россия найдет возможность провести трансляцию встречи на других платформах.

По словам Полянского, в качестве ответной меры постпредство Росии также будет блокировать трансляцию всех подобных встреч в обозримом будущем.

«Мы каждый раз будем возражать и ссылаться на «британскую поправку о цензурировании» таких встреч. Как говорится, за что боролись - на то и напоролись!», - написал дипломат в Telegram.

Тем временем украинские власти намерены принудительно вывезти 126 детей из 21 населенного пункта, находящегося на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Такие планы обнародовало Министерство реинтеграции Украины во вторник 4 апреля.

Ранее жительница Артемовска, мать 13-летней девочки Наталья Ткаченко рассказала о насильственном вывозе детей из Артемовска украинскими войсками. В принудительной эвакуации несовершеннолетних были задействованы подразделения «Белый ангел» и «Феникс», уточнила женщина.

Напомним, власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки. Жители города всеми силами пытаются не отдавать детей местному руководству. Подробности здесь на KP.RU.