Глава Пентагона посетит Стокгольм для переговоров по скорейшему вступлению Швеции в НАТО

Глава Пентагона в апреле посетит Стокгольм, чтобы обсудить по возможности скорейшее вступление Швеции в НАТО. Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин посетит Стокгольм в апреле 2023 года. Об этом сказано в заявлении главы американского оборонного ведомства по поводу вступления Финляндии в НАТО. Документ опубликован на сайте Пентагона во вторник 4 апреля, он доступен здесь.

«В текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО», - заявил Остин, подчеркнув, что разговор пойдет о вступлении Швеции в альянс «настолько быстро, насколько это возможно».

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что собирается добиться членства Швеции в НАТО до саммита альянса в июле 2023 года. Генсек подчеркнул, что Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

Ранее глава МИД Швеции Билльстрём заявил о неполноценности членства Финляндии в НАТО без Стокгольма и подчеркнул, что шведское правительство будет «неустанно» работать над вступлением в НАТО.

Тем временем эксперт заявил, что Стокгольм может столкнуться с препятствиями на пути к вступлению в Североатлантический альянс из-за политических разногласий с Анкарой, несмотря на прогресс Хельсинки. Подробности здесь на KP.RU.