Бывшего аналитика ЦРУ рассмешили планы Нуланд по «демилитаризации Крыма»

Виктория Нуланд рассмешила экс-разведчика своими словами о Крыме. Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме «нелепыми» и отметил, что подобные заявления приводят администрацию Байдена к «все большим проблемам».

Разведчик не смог сдержать смех, упомянув о планах Нуланд по «демилитаризации Крыма» в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Макговерн посоветовал президенту США Джо Байдену «проснуться», чтобы избежать третьей мировой войны.

Напомним, Нуланд заявила, что США считают военные объекты в Крыму «законными целями» Украины.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Нуланд не лезть в Крым, а заняться летающими над США воздушными шарами и НЛО, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова Нуланд о Крыме указывают на глубину разногласий США и России.

В США также раскритиковали Нуланд за поддержку идеи ударов по Крыму.