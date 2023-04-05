РИА Новости: украинские силовики заставляли военнопленных подписывать пустые листы бумаги и ложные показания

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали, что украинские силовики заставляли их подписывать чистые листы бумаги и давать ложные показания. Фото: REUTERS

Российских военнослужащих в украинском плену заставляли подписывать пустые листы бумаги и вынуждали давать ложные показания. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на возвращенных из плена военных.

Так, доброволец Алексей рассказал, что его и других российских пленных подвергли пыткам в плену, после чего следователь в харьковском СИЗО вынудил его подписать чистые листы бумаги и поставить на них определенную дату.

Доброволец из ДНР Руслан также рассказал агентству, что после пыток украинские силовики заставили его изменить показания.

Ранее доброволец из ДНР рассказал о жестоких пытках в украинском плену, заявив, что силовики пилили его ногу напильником и ножовкой.

Также российский военный рассказал о пытках в плену на Украине, отметив, что особенно жестоким издевательствам подвергались российские офицеры.

Тем временем в ООН заявили, что им известно о видео пыток ВСУ над пленными россиянами.