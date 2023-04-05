Москва подготовилась к пожароопасному периоду

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Москва полностью подготовлена к пожароопасному периоду. Об этом рассказал KP.RU заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков. По словам чиновника, особое внимание уделяется взаимодействию различных федеральных структур во время ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению взаимодействия с соседними регионами.

«Мы сегодня поставили задачу перед собой, перед всеми коллегами с тем, чтобы в первую очередь обеспечить взаимодействие», - сказал Бирюков, комментируя итоги совместного заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Москвы и Московской области, которое прошло во вторник 4 апреля.

В Москве создана специальная группировка из пожарных, спасателей и представителей городских служб, закуплена спецтехника для ликвидации природных пожаров, а на прошлой неделе прошли учения по предотвращению природных и ландшафтных пожаров, добавил заместитель мэра.

Напомним, серия крупных пожаров произошла в Москве в 2022 году. Почему горели торговые центры, склады и цветочные базы, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что 26 марта в центре Москвы при пожаре в многоэтажке спасли 11 человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

25 марта пожар произошел на стройке возле «Москва-Сити».

Летом 2022 года гектары лесов, степей, а местами и жилых домов горели в Рязанской, Владимирской и Нижегородской областях, в Чувашии и Республике Марий Эл. Подробности борьбы с ЧС здесь на KP.RU.