Россия получила выигрышное положение благодаря направленной против США энергетической политики Саудовской Аравии. Фото: REUTERS

Западные санкции на российские энергоносители «запоздали», а Россия получила выигрышное положение благодаря направленной против США энергетической политике Саудовской Аравии. Об этом пишет обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд. Существующее положение Лоуфорд охарактеризовала как «тройной удар» для Запада.

Российских военнослужащих в украинском плену заставляли подписывать пустые листы бумаги и вынуждали давать ложные показания, перед этим подвергая пыткам.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн назвал заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме «нелепыми» и отметил, что подобные заявления приводят администрацию Байдена к «все большим проблемам». Разведчик не смог сдержать смех, упомянув о планах Нуланд по «демилитаризации Крыма».

В рядах украинской армии отсутствует современная военная культура. Об этом заявил британский военный эксперт Глен Грант. Эксперт назвал и другие ошибки ВСУ.

Безрассудная политика Вашингтона неизбежно приведет к ядерному конфликту между США и Россией, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс, который работал в администрации Рональда Рейгана. Эксперт заострил внимание на том, что США стремятся к мировой гегемонии и намерены «уничтожить препятствие в виде России» на пути к ней.

Приемный сын уполномоченной по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой демонстрирует особенности поведения, обусловленные длительным воздействием на мальчика украинской пропаганды. «Тяжело реагировать, когда ребенок бегает за младшими детьми и говорит: «Съем москаленка», - рассказала омбудсмен.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после предъявления ему обвинений по более чем 30 эпизодам фальсификации документов написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social о своей невиновности.

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на коронации Карла III. Соединенные Штаты на этой церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден.

Украинские власти намерены принудительно вывезти 126 детей из 21 населенного пункта, находящегося на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики. Такие планы обнародовало Министерство реинтеграции Украины во вторник 4 апреля.