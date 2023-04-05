АТ: США отметят 250-летие через три года, но империи дольше не живут

В США скоро отметят 250-летний юбилей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель издания American Thinker Брайан Джундеф заявил, что власти Америки довели США до плачевного состояния, угрожающего существованию страны. Он отметил, что по историческим меркам существование США в качестве империи длится уже слишком долго.

“Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года”, – заявил Джундеф.

Также по его словам, власти США пишут законы по собственной прихоти, что приводит к упадку экономики и разрушает надежду на достойное будущее американцев. Джундеф отметил, что выдвижение обвинений в адрес бывшего президента Дональда Трампа ярко иллюстрируют это.

Напомним, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам о мошенничестве с документами в рамках президентской кампании США в 2016 году. Сам политик неоднократно заявлял о своей невиновности, а данные обвинения считает политическим преследованием и вмешательством в выборы на историческом для Америки уровне.