Global Times: вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности всей Европы

Вступление Финляндии в НАТО поставит под угрозу всю Европу Фото: REUTERS

Издание Global Times заявило, что вступление Финляндии в НАТО повысило риски как для нее самой, так и для всей Европы. По мнению экспертов, отказ Финляндии от нейтралитета, которого она придерживалась долгое время и стала мостом между Россией и Европой, показывает отсутствие стратегического видения у властей страны.

“Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны”, – считает научный сотрудник Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Тем временем профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун согласен с Цуй Хэном в вопросе, что России нет никакого смысла соревноваться с блоком НАТО в конвенциональном вооружении, а основным оружием России против НАТО останется ядерное.

“Очень опасно и безответственно со стороны НАТО подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи”, – заявил Ли Хайдун.

Напомним, Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года. В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО очередным обострением ситуации. Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, к чему приведет решение финнов вступить в альянс, а также о том, где теперь будет приниматься большинство решений в стране.