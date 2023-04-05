Компания Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей Фото: REUTERS

Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems уничтожила запчасти в России на сумму почти 1,9 млрд рублей, следует из бухгалтерской отчетности компании.

По информации ТАСС, решение об уничтожении запчастей было принято еще в августе прошлого года, поскольку прекратились продажи и было приостановлено действие лицензии Cisco в России. Позже компания планирует утилизировать IT-оборудование и демо-образцы.

Помимо запчастей были уничтожены также основные средства российского подразделения Cisco на миллион рублей – это транспортные средства, офисная мебель, техника и демонстрационное оборудование. После расторжения большинства трудовых договоров в июле-августе 2022 года работникам было выплачено около 190,6 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. решил постепенно покинуть российский и белорусский рынки. Это было связано с ситуацией на Украине, объяснили в компании.