Польский концерн Orlen заявил о разрыве последнего контракта на поставку нефти с Россией Фото: REUTERS

Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, заявил руководитель компании Даниель Обайтек.

«Было два контракта – их больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора», – сказал он в эфире телеканала Polstat.

По словам Обайтека, концерн уже нашел, чем заместить выпавшие объемы российской нефти. Как уточнил глава компании, из России Orlen импортировал только 10%. При этом польский концерн расторг контракт с «Татнефтью» без каких-либо штрафных санкций, утверждает он. Обайтек объяснил, что нефть из России не поступала в течение определенного периода времени, и это дало концерну право разорвать контракт.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля Orlen заявила о прекращении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».