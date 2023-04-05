Bloomberg: Япония хочет принять законопроект о строительстве бомбоубежищ

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Япония может принять законопроект, который устанавливает сроки строительства бомбоубежищ при потенциальном конфликте. Это может произойти уже в следующем финансовом году, сообщил депутат правящей Либерально-демократической партии страны Кэидзи Фуруя в интервью Bloomberg News.

По информации издания, Фуруя отметил, что Япония может прийти к принятию такого решения из-за увеличения напряженной обстановки вокруг Тайваня и запусков ракет Северной Кореей.

При этом сейчас в крупных городах страны есть большая сеть метро, где можно укрыться в случае ЧС, но во многих домах в стране нет подвалов. А это уже может поставить людей, которые живут вдали от центров, в опасные ситуации при возможных ракетных атаках.

Также в Японии находится множество эвакуационных центров для использования в случае стихийных бедствий, но все они не подземные. При этом сначала Токио укрепил бы существующие бомбоубежища и снабдил бы их запасами, уточнил Фуруя.

Стоит отметить, что сейчас и Китай изучает опыт украинского конфликта на случай эскалации вокруг Тайваня. На данный момент эксперты ищут тактики, которые могут помочь Пекину при возможном противостоянии из-за провинции.