Fox News: по совокупности обвинений Трампу грозит до 136 лет тюрьмы

Дональду Трампу грозит до 136 лет тюрьмы Фото: REUTERS

Телеканал Fox News посчитал максимальный срок тюремного заключения, который грозит бывшему американскому президенту Дональду Трампу. По совокупности обвинений, Трампу может грозить до 136 лет заключения.

“Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения”, – сообщил телеканал.

Напомним, обвинение Трампу предъявили по 34 пунктам. Среди них дача взятки порно-актрисе Сторми Дэниэлс за молчание перед выборами об их связи в 2006 году. Сам политик свою вину отрицает и на сделку со следствием не пошел. По его мнению, данное дело является политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории Америки.

Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят уголовные обвинения. В случае его ареста Трамп призывал граждан Америки выходить на протесты.