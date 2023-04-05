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НовостиВ мире5 апреля 2023 6:56

Fox News: по совокупности обвинений Трампу грозит до 136 лет тюрьмы

Фактический приговор, вероятно, будет намного мягче
Сергей ЧИКОВ
Дональду Трампу грозит до 136 лет тюрьмы

Дональду Трампу грозит до 136 лет тюрьмы

Фото: REUTERS

Телеканал Fox News посчитал максимальный срок тюремного заключения, который грозит бывшему американскому президенту Дональду Трампу. По совокупности обвинений, Трампу может грозить до 136 лет заключения.

“Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы, однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения”, – сообщил телеканал.

Напомним, обвинение Трампу предъявили по 34 пунктам. Среди них дача взятки порно-актрисе Сторми Дэниэлс за молчание перед выборами об их связи в 2006 году. Сам политик свою вину отрицает и на сделку со следствием не пошел. По его мнению, данное дело является политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне в истории Америки.

Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят уголовные обвинения. В случае его ареста Трамп призывал граждан Америки выходить на протесты.