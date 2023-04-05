Правительство разрешило владельцу Zara продать российский бизнес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями согласовали продажу компании АО «Новая Мода», которая ранее называлась «Зара СНГ», сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Как передает РБК, российский бизнес ретейлера одежды Inditex выкупит компания Fashion And More Management DMCC. По словам замглавы Минпромторга РФ, она зарегистрирована в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.

Евтухов уточнил, что новый владелец получит свои торговые площадки Inditex в России и откроет магазины под новыми брендами – MAAG, DUB, ECRU, VILET. В настоящее время коллекции одежды с бирками новых брендов уже сшиты и завезены в Россию, открытие магазинов ожидается в апреле-мае этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что новый владелец бизнеса испанской Inditex в России, планирует открытие первых магазинов в стране под собственными брендами весной 2023 года.