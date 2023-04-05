Сразу два города Ленинградской области попали в топ рейтинга самых комфортных городов России

Город Кудрово Ленинградской области занял первое место в рейтинге комфортности российских городов с населением от 50 до 100 тысяч человек. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сразу два населенных пункта Ленинградской области попали в топ рейтинга самых комфортных городов России. Минстрой РФ представил ежегодный Индекс качества городской среды.

По итогам 2021 года Кудрово стало лидером общероссийского списка в группе «Средние города» с населением от 50 до 100 тысяч человек. Согласно расчетам Минстроя, город во Всеволожском районе, расположенный на границе с Санкт-Петербургом, набрал 260 баллов из 360 возможных. Таким образом, Минстрой РФ присудил Кудрово первое место федерального рейтинга.

В группе «Малые города» с населением от 25 до 50 тысяч третье место занял еще один ленинградский город - Кингисепп. В общем итоге Ленинградская область вошла в ТОП-10 лучших российских регионов по качеству городской среды,

«Федеральный рейтинг в очередной раз подтвердил, что города Ленинградской области развиваются, что они становятся современными и комфортными. Очень важно, что лидерами рейтинга стали не только города-новостройки, но и Кингисепп, основанный в 1384 году и находящийся в более чем 100 километрах от зоны агломерации. Вместе с тем и власти, и жители понимают как много ещё можно изменить к лучшему даже в городах-победителях, а тем более - в остальных городах области. Мы видим, как растёт год от года интерес жителей к определению объектов программы «Комфортная городская среда», к участию в субботниках и социальных инициативах. Уверен, именно совместная работа и наши общие усилия помогают добиваться успеха», - прокомментировал итоги рейтинга губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Молодой город Кудрово активно растет и развивается. С 2021 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в нем благоустроили три общественных территории. Одна из них расположена в парке «Оккервиль», вторая - в сквере «Березовая Роща», третья - в парке «Косая гора». За пять лет в Кудрово построили 5 школ и 16 детских садов, а также два пожарных депо. Скоро свои двери для пациентов откроет строящаяся поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену.

Индекс Минстроя России рассчитывается по 36 различным показателям качества городской среды. Эксперты оценивают жилье, благоустройство, озеленение, комфорт общественных пространств, набережные, уличную инфраструктуру, объекты досуга. Специалисты также учитывают и другие параметры, например, доступность городской среды для маломобильных жителей и освещение улиц.

По итогам 2021 года среди крупных городов по уровню комфортности первое место заняла Москва. Столица России набрала 293 балла. На втором месте оказался Санкт-Петербург с результатом в 256 баллов. Третье место эксперты отдали Казани с рейтингом 210 баллов.