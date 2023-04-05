Слова главы МИД ФРГ Бербок о вступлении Финляндии в НАТО из-за России разозлили немцев

Глава МИД Германии Анналена Бербок Фото: REUTERS

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о вступлении Финляндии в НАТО из-за России заставили местных жителей задуматься о профессионализме дипломата. Так, читатели газеты Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ, посоветовав ей не «болтать лишнего».

«Бербок следует время от времени задумываться о том, действительно ли она должна выбалтывать все, что приходит ей в голову. Не дипломатично постоянно подливать масло в огонь», – написал один из комментаторов.

«Функция дипломата возложена на человека, который даже не в состоянии осознать ответственность. Это было сделано намеренно», – высказал мнение другой пользователь.

«Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен», – заявил еще один читатель.

«Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок», – отметил другой комментатор.

Напомним, накануне Финляндия официально стала членом НАТО. Сайт KP.RU разбирался, к чему это приведет.