Конкурс больше 10 человек на место: объявлены финалисты пятого потока программы Архитекторы.рф

Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ

Стали известны имена 100 финалистов пятого потока бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф (реализуется ДОМ.РФ по поручению федерального правительства). Среди тех, кто в течение полугода будет изучать лучшие урбанистические практики – представители 58 регионов страны.

В общей сложности на Архитекторы.рф в 2023 году было принято 1009 заявок, конкурс составил более 10 человек на место. Лидером по числу финалистов стал Приволжский федеральный округ, а среди городов – Санкт-Петербург. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте программы.

«География Архитекторов.рф в 2023 году оказалась самой обширной за всю историю проекта — 70 городов, 58 регионов. Проект одновременно привлекает перспективных специалистов и состоявшихся профессионалов – участниками программы в этом году стали главные архитекторы семи российских городов. Благодаря расширению программы ее финалистами стали представители напрямую несвязанных с архитектурой профессий. Это значит, что в сообществе проактивных, настроенных на изменение облика наших городов людей, появятся новые идеи, компетенции и практики», – отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Половина финалистов 2023 года работает на государственной и муниципальной службе, еще четверть напрямую связана с архитектурой. В том числе это главные архитекторы городов Намцы (Республика Саха (Якутия), Нижнекамск (Республика Татарстан), Грозный (Чеченская Республика), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Магнитогорск (Челябинская область), Тамбов (Тамбовская область) и Анадырь (Чукотский автономный округ). За счет расширения круга участников в программу попали не только урбанисты, специалисты по дизайну городской среды, планировщики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, урбанисты, но и социологи, аналитики и экономисты.

В 2023 году программа будет состоять из четырех очных образовательных модулей. Первый из них пройдет в Москве в апреле и будет посвящен развитию профессиональных компетенций и личностных качеств участников. Формат обучения предполагает лекции, тренинги, экскурсии, групповую работу и многое другое. Финалистов ждут экспедиции в регионы России и другие страны.

Напомним, программа Архитекторы.рф реализуется с 2018 года и включает в себя офлайн-программу, краткосрочные просветительские программы в регионах России «Городские практики», бесплатные онлайн-курсы, издательскую деятельность и другие образовательные мероприятия. Программа отвечает на ключевые вызовы социально-экономического и комплексного городского развития, создания доступного и качественного жилья, предлагая взглянуть на указанные темы в широком контексте. Её цель — обеспечить страну профессионалами в области формирования комфортной городской среды.