В парламенте Крыма предрекли Украине распад после завершения СВО Фото: REUTERS

Украина после завершения российской специальной военной операции разлетится на осколки, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки – на какие, сказать сложно», – заявил он в беседе с РИА Новости.

По мнению спикера крымского парламента, после СВО народ на Украине останется с неопределенным будущим, а территории с русскоязычным населением будут взяты под контроль России. Для стран Запада Украина станет «вторым Афганистаном», высказал мнение Константинов.

Напомним, ранее спикер парламента Крыма заявил, что украинский конфликт закончится полной потерей власти Киевом, а переломный момент в противостоянии будет в этом году. По его мнению, боевые действия завершатся взятием под контроль российской стороной к осени 2023 исторических территорий.