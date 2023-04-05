Подполковник ВС США Дэвис заявил, что ВСУ могут не дожить до конца года в случае провала контрнаступления

ВСУ слишком ослабнут вне зависимости от успешности контрнаступления Фото: Александр КОЦ

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive заявил, что, независимо от успешности предстоящего контрнаступления, украинская армия значительно ослабнет и станет слишком уязвимой.

“Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки”, – считает военный.

Также он считает, что после истощения основных сил ВСУ у Киева не останется резервов для пополнения, а единственной силой в стране останется нацгвардия. Отдельно Дэвис отметил, что положение Киева усугубляется численностью военных сил РФ и количеством оружия у России.

Схожее мнение ранее высказал американский военный аналитик Шон Белл. По его словам, украинская армия “быстро выдохнется” в предстоящем наступлении, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что у украинской армии и вовсе нет шансов на какой-либо успех в этом наступлении. По мнению эксперта, украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить.