Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 апреля 2023 7:34

Подполковник ВС США Дэвис заявил, что ВСУ могут не дожить до конца года в случае провала контрнаступления

Вне зависимости от успешности наступления, украинская армия слишком сильно ослабнет
Сергей ЧИКОВ
ВСУ слишком ослабнут вне зависимости от успешности контрнаступления

ВСУ слишком ослабнут вне зависимости от успешности контрнаступления

Фото: Александр КОЦ

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своей статье для 19FortyFive заявил, что, независимо от успешности предстоящего контрнаступления, украинская армия значительно ослабнет и станет слишком уязвимой.

“Неудачное наступление может оставить украинские вооруженные силы в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки”, – считает военный.

Также он считает, что после истощения основных сил ВСУ у Киева не останется резервов для пополнения, а единственной силой в стране останется нацгвардия. Отдельно Дэвис отметил, что положение Киева усугубляется численностью военных сил РФ и количеством оружия у России.

Схожее мнение ранее высказал американский военный аналитик Шон Белл. По его словам, украинская армия “быстро выдохнется” в предстоящем наступлении, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что у украинской армии и вовсе нет шансов на какой-либо успех в этом наступлении. По мнению эксперта, украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить.