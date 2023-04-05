МИД Казахстана заявил, что действие Римского статута МУС не распространяется на страну

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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому его действие на Казахстан не распространяется. Как следствие, в Астане не видят препятствий для официального посещения страны руководством России.

Конуспаев в беседе с РИА Новости сообщил следующее: «На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям».

Чиновник пояснил, что, таким образом, никаких ограничений для того, чтобы продолжать работу с российским руководством и организовывать его официальные визиты в Казахстан, нет.

Напомним, 17 марта 2023 года МУС, который не признается Россией и расположен в Гааге, выдал «ордер на арест» президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Причиной стала якобы их причастность к незаконным депортации и перемещения населения с «оккупированных территорий Украины» на территорию РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Россия не обязана соблюдать требования МУС, так как не является участником Римского статуса, решения такого суда не имеют никакого значения для РФ.