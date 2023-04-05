«Газпром» возобновил прокачку по «Силе Сибири» после плановых работ Фото: пресс-служба «Газпрома»

Российский холдинг «Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» после завершения профилактики, сообщает пресс-служба компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Как писал сайт KP.RU, в конце марта компания сообщила о приостановке поставок голубого топлива по трубопроводу «Сила Сибири» с 28 марта по 4 апреля этого года в связи с плановыми работами. По договору с китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем «Силы Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью, объяснили в «Газпроме».

Ранее «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставке газа по «Силе Сибири», поскольку Китай подал 20 марта заявку, существенно превышающую суточные обязательства по текущему контракту.