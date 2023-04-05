МИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел России требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медпомощи, заявил специальный представитель главы МИД РФ Геннадий Аскальдович.

«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру. Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему медицинской помощи», – приводятся его слова на сайте ведомства.

Аскальдович назвал верхом цинизма заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является территорией самой большой религиозной свободы. Своими действиями Киев упорно продолжает множить политику «морального террора» против сограждан и верующих, невзирая на Великий пост, заявил дипломат. Он предупредил, что за украинским лидером и другими «богоборцами» закрепится «позорная слава» гонителей УПЦ.

Как писал сайт KP.RU, рано утром в субботу, 1 апреля, митрополит Павел сообщил о том, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в его доме. Ему в двух словах объяснили, что суть его обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».