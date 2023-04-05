Захарова заявила, что арест Трампа свидетельствует о кризисе либерализма

Представитель МИД уточнила, что система в США заканчивает пожиранием самой себя Фото: REUTERS

Арест бывшего президента Соединенных Штатов является кризисом либерализма, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению Захаровой, кризисом либерализма можно назвать момент, когда абсолютно свободная система в конечном итоге пожирает сама себя.

«Система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, возведена в культ. Никого не интересует, насколько аморально или безнравственно поступает человек. Когда система обрастает технологическими возможностями, охватывает всех и все, то заканчивает она пожиранием самой себя», - отметила представитель МИД в интервью Радио Sputnik.

Напомним, бывшего президента США арестовали перед предъявлением ему обвинений. После окружная прокуратура Манхэттена обнародовала обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа. По информации СМИ, что в заключении содержатся 34 пункта, в каждом из которых идет речь о фальсификации деловых документов с целью совершить или скрыть другое правонарушение.

Сам Трамп перед арестом сказал, что не может поверить, что «такое происходит в Америке».