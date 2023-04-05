Игорь Артамонов: «Наши компании готовы взаимодействовать с другими регионами по совместным закупкам и выполнять крупные заказы»

Фото: пресс-служба Правительства Липецкой области

Встреча была посвящена развитию промышленности России в условиях санкций.

«Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», – обозначил Владимир Путин перед главами регионов нашей страны ключевые задачи по обеспечению опережающего роста промышленного производства за счет инвестиций и государственной поддержки. Глава государства также подчеркнул важность налаживания сотрудничества с дружественными странами и необходимость подготовки квалифицированных инженерных кадров.

Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области уже ведётся работа по многим направлениям, обозначенным Президентом страны. Так одним из приоритетных направлений стало решение проблемы дефицита высококвалифицированных кадров в экономике.

«Ещё в 2021 году мы осознали дисбаланс выпускаемых специалистов и потребности предприятий и начали перестраивать программы среднего профессионального образования, чтобы увеличить набор по востребованным специальностям. Надеемся, инвесторы будут довольны кадрами, которые готовят в регионе», – уточнил Артамонов.

Помимо этого в регионе планируется создать учебный центр по подготовке инженеров на территории ОЭЗ «Липецк», а также развивать сотрудничество с Университетом науки и технологий МИСИС в образовательной и научно-исследовательской сферах.

Среди мер поддержки отечественных предприятий - промышленная ипотека, обновлённый режим работы промышленных кластеров, льготные кредиты, а также офсетные контракты.

«Офсеты – один из путей развития промышленности, в котором мы заинтересованы. Суть таких договоров в том, что инвесторы вкладывают средства в строительство или модернизацию производств, а регион гарантирует закупку продукции. Наши компании готовы взаимодействовать с другими регионами по совместным закупкам и выполнять крупные заказы», – пояснил Игорь Артамонов.

Владимир Путин напомнил о фондах развития промышленности, как эффективном институте подержи промышленных предприятий. Такие фонды привлекают государственные и частные инвестиции в реальный сектор экономики в результате предоставления льготных займов. В текущем году в региональные фонды будет направлено свыше трёх миллиардов рублей.

«Сейчас выделяемых средств для получения льготных кредитов недостаточно. Планирую встретиться с руководителем федерального Фонда. Будем просить большей поддержки для промышленных предприятий Липецкой области», – заявил Артамонов.