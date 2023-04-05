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НовостиНедвижимость5 апреля 2023 9:00

Достигли высокой степени автономности: в ДОМ.РФ оценили влияние ситуации в мировой банковской системе на Россию

О полномасштабном мировом кризисе пока говорить не приходится, считает аналитик Дом.РФ
Павел ЧЕРНЫШОВ
Период мировой банковской нестабильности не окажет значительного влияния на российские банки.

Период мировой банковской нестабильности не окажет значительного влияния на российские банки.

Фото: Shutterstock

Банкротства нескольких американских банков стали наиболее крупными в стране после финансового кризиса 2008 года, но говорить о полномасштабном мировом кризисе пока не приходится – в моменте регуляторам удалось купировать риски. Об этом рассказала на площадке «Клуба молодых экономистов» заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

«Однако не стоит быть излишне оптимистичными. Напомню, что в 2007 году регуляторы и участники рынка также были уверены, что ипотечный кризис в США будет носить узкоотраслевой характер», – отметила эксперт.

По ее словам, ситуация в банковской системе США – один из результатов десятилетия ультрамягкой денежно-кредитной политики и околонулевых процентных ставок. В последний раз ФРС США начинала цикл повышения ставок, сопоставимый по масштабу с текущим, в 2004 году. За этот период стандарты управления процентным риском в финансовом секторе были снижены.

«Сейчас мы, вероятно, впервые в современной истории наблюдаем эпизод банковской нестабильности, обусловленный не кредитным, а процентным риском. Но проблемами в финансовом секторе дело может не ограничиться. Околонулевые ставки привели к искажениям и в реальном секторе. Поэтому вслед за процентным риском стоит ждать и банкротств некредитоспособных компаний – то есть реализации кредитного риска», - отмечает аналитик ДОМ.РФ.

Период мировой банковской нестабильности не окажет значительного влияния на российские банки. Российская финансовая система за последний год достигла высокой степени автономности. В течение 2022 года банки прошли процесс переоценки иностранных вложений, которых в других обстоятельствах начался бы только сейчас.

«Здесь нельзя не отметить и огромную работу по укреплению финансовой стабильности, которую за последние годы проделал Банк России. Именно благодаря этому банковская система вошла в турбулентный период в хорошей форме и смогла держать удар», – подчеркнула Екатерина Власова.