Достигли высокой степени автономности: в ДОМ.РФ оценили влияние ситуации в мировой банковской системе на Россию

Период мировой банковской нестабильности не окажет значительного влияния на российские банки. Фото: Shutterstock

Банкротства нескольких американских банков стали наиболее крупными в стране после финансового кризиса 2008 года, но говорить о полномасштабном мировом кризисе пока не приходится – в моменте регуляторам удалось купировать риски. Об этом рассказала на площадке «Клуба молодых экономистов» заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

«Однако не стоит быть излишне оптимистичными. Напомню, что в 2007 году регуляторы и участники рынка также были уверены, что ипотечный кризис в США будет носить узкоотраслевой характер», – отметила эксперт.

По ее словам, ситуация в банковской системе США – один из результатов десятилетия ультрамягкой денежно-кредитной политики и околонулевых процентных ставок. В последний раз ФРС США начинала цикл повышения ставок, сопоставимый по масштабу с текущим, в 2004 году. За этот период стандарты управления процентным риском в финансовом секторе были снижены.

«Сейчас мы, вероятно, впервые в современной истории наблюдаем эпизод банковской нестабильности, обусловленный не кредитным, а процентным риском. Но проблемами в финансовом секторе дело может не ограничиться. Околонулевые ставки привели к искажениям и в реальном секторе. Поэтому вслед за процентным риском стоит ждать и банкротств некредитоспособных компаний – то есть реализации кредитного риска», - отмечает аналитик ДОМ.РФ.

Период мировой банковской нестабильности не окажет значительного влияния на российские банки. Российская финансовая система за последний год достигла высокой степени автономности. В течение 2022 года банки прошли процесс переоценки иностранных вложений, которых в других обстоятельствах начался бы только сейчас.

«Здесь нельзя не отметить и огромную работу по укреплению финансовой стабильности, которую за последние годы проделал Банк России. Именно благодаря этому банковская система вошла в турбулентный период в хорошей форме и смогла держать удар», – подчеркнула Екатерина Власова.