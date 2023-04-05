Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за пост благодарности за поддержку Украины

Зеленского раскритиковали за пост благодарности за поддержку Украины Фото: REUTERS

Пользователи Twitter раскритиковали президента Зеленского за пост благодарности США за очередную помощь в размере 2,6 миллиарда долларов.

“Верни деньги, мошенник”, – призвал один из комментаторов. Другой комментатор призвал прекратить поддержку Киева из-за коррумпированности правительства Украины. “Ты уже надоел”, – высказался еще один из пользователей соцсети.

Также среди пользователей были призывы к мирным переговорам, а некоторые американские пользователи отмечали свое несогласие с политикой Вашингтона о помощи Киеву.

“Верьте мне, когда я говорю, что американский народ, платящий за это, не имел права голоса”, – написал один из пользователей.

“Ради народа Украины примите справедливое решение и сядьте за стол переговоров. Наберитесь совести”, – закончили в дискуссии.

Напомним, об усталости налогоплательщиков США от военной поддержки Украины ранее рассказывал обозреватель Washington Times Майкл Маккена. Журналист The Hill Стивен Блэнк также рассказывал о снижении поддержки Киева, но отмечал, что тенденция заметна не только среди простых граждан, но и среди лидеров европейских стран.