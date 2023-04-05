В МИД России заявили о риске перерастания проблем в банковском секторе Запада в глобальный кризис

В МИД РФ отметили вероятность глобального финансового кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил о существовании рисков нового глобального кризиса из-за текущих проблем в банковском секторе США и Евросоюза.

“Риски того, что может произойти перерастание в совсем уже глобальный кризис, они по-прежнему сохраняются. Нас уверяют, что все в порядке, что все под контролем, но частный бизнес порой работает вне поля зрения государства”, – заявил дипломат в своем выступлении на международном дискуссионном клубе “Валдай”.

По его словам, просчитать риски мелкого бизнеса, работающего независимо от крупных финансовых организаций, крайне сложно. Это в свою очередь может по “эффекту домино” привести к глобальному кризису и нужно быть готовым к подобному сценарию.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как акции европейских компаний резко падают на фоне банковского кризиса в США. Некоторые эксперты уже сравнивают происходящее на американском финансовом рынке с кризисом 2008 года.