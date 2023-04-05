Глава МИД Британии Клеверли поделился необычным фото с украинским коллегой Кулебой

Пользователи Twitter обсуждают необычное фото, обнародованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Пользователи Twitter обсуждают необычное фото, обнародованное министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. На нем глава МИД схватил за пиджак своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

В комментариях к посту Клеверли пользователи отметили, что фото очень странное. Так, один из них написал, что снимок является "не очень хорошим", и поинтересовался, кто разрешил такое публиковать.

Другой пользователь отметил, что у главы МИД Британии такой вид, будто тот намерен ударить Кулебу. Хватать коллегу за лацканы является не «самым дружелюбным поступком», согласился еще один комментатор.

«Какой стыд», - отметил еще один участник обсуждения.

Кулеба принимает участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО. Как писал сайт KP.RU, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, приглашение Кулебы на мероприятие является подрывом единства НАТО, а руководители МИД альянса прибыли на встречу только в «знак конструктивности».

Ранее KP.RU также сообщал, что НАТО пока игнорирует попытку Украины вступить в альянс.