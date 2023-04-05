Актер Дмитрий Назаров оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

Актер Дмитрий Назарова оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии Фото: кадр из фильма

Тверской суд Москвы оштрафовал актера Дмитрия Назарова по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Как передает ТАСС, артист был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

Как писал сайт KP.RU, судебное заседание по делу о дискредитации Вооруженных сил России уехавшим на заработки за границу актером Дмитрием Назаровым прошло в среду, 5 апреля. В настоящее время артист с женой Ольгой Васильевой-Назаровой находится в гастрольном туре по малым залам городов Израиля.

Напомним, на фоне его критики специальной военной операции, которую он распространял в форме стихов, актера уволили из государственного театра - в труппе Московского художественного театра имени А.П. Чехова Назаров состоял 20 лет.