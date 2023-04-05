Большинство россиян готовы сменить работу ради расширенных социальных гарантий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян готовы сменить работу ради расширенного пакета социальных гарантий. Если новый работодатель предложить ДМС с включенными в него стоматологическими и психологическими услугами, это станет аргументом для смены работы.

Наиболее важным такой вариант является для сотрудников российских компаний от 24 до 39 лет (44%) и от 18 до 23 лет (40%).

Для 39% наличие такого полиса ДМС «играет значительную роль» в выборе работы, а четверть называют его «важным», пишет «Газета.Ru».

Если говорить о возрастных категориях, то зумеры (40%) щепетильно относятся к страховке и требуют расширенный пакет. Среди миллениалов таковых 35%, а представителей поколения Х и бумеров – 56%.

Таковы результаты совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и Исследовательского центра Зарплаты.ру.

А тем временем, количество застрахованных по ДМС в 2022 году снизилось на 5 млн — до 31,8 млн человек, следует из статистики Центробанка. Как пояснили на рынке, это связано с уходом иностранных компаний, которые охотно предоставляли медицинскую страховку своим работникам, а также со стремлением бизнеса сократить расходы на персонал, пишет газета "Известия".

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