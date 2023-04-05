В МИД РФ заявили, что Запад наносит вред сам себе отказом от взаимодействия с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что политика Запада наносит ущерб и убыток им самим. По мнению дипломата, отказ от сотрудничества с Россией приведет к утрате доверия, которое будет очень сложно вернуть в будущем.

“Мы понимаем, что доверие к Западу утрачено. Мы видели, как наши недавние партнёры выстреливали себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией сугубо по политическим причинам в ущерб себе, в убыток себе”, – заявил Биричевский в своем выступлении на международном дискуссионном клубе “Валдай”.

По его мнению, происходящее в данный момент не имеет никакой логики, а последствия действий Запада будут длиться очень долго. Биричевский считает, что прежнее доверие, возможно, утрачено навсегда.

“Доверие завоевывается долго, а утрачивается очень быстро, потом обратно его вернуть порой бывает сложно или невозможно”, – заявил дипломат.

Напомним, американские специалисты не ожидали, что экономика России окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам. Обозреватель издания Business Insider Джордж Гловер заявлял, что “российская экономика процветает вопреки всем пророчествам Уолл-стрит”.