«Ъ»: Минпромторг оценил спрос госкомпаний на беспилотники в 200 млрд рублей до 2030 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минпромторге определили параметры закупок беспилотных летательных аппаратов государственными органами и компаниями, вплоть до 2030 года. Ожидается, что спрос на БПЛА составит порядка 200 мрлд рублей, из которых половина - до 2026 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Распределение закупок предполагается следующее - 8,6 млрд рублей в 2023 году, 49,6 млрд в 2024-2025, 42,1 млрд - в 2026, плюс 36 млрд рублей от государственных органов. Общий же спрос до 2030 года, в размере 200 млрд рублей, частично состоит из вложений государственных ведомств. 145 млрд рублей - только сами беспилотники, без учёта услуг, доставки и других расходов.

Из ведомств заинтересованы в покупке БПЛА Минпромторг, Минэнерго, Минстрой, Минприроды, Минсельхоз, Минтранс, МЧС, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардия. Среди компаний: «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Транснефть» и «Почта России».

Ранее KP.RU сообщил о том, что под производство беспилотников адаптировались, например, продовольственные предприятия, такие как Тамбовский хлебокомбинат.