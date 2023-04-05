Нутрициолог посоветовала есть ферментированные продукты для улучшения внешнего вида

Нутрициолог посоветовала есть ферментированные продукты для улучшения внешнего состояния Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нутрициолог Любовь Андреева рассказала о пользе перебродивших продуктов. За счет воздействия ферментов они меняют свой состав и легче усваиваются. А еще насыщают организм большим количеством минералов и витаминов.

В большинстве ферментированных продуктов содержатся пробиотики.

- Ими богаты живые кисломолочные продукты: кефир, йогурт, мягкий сыр, а также квашеная капуста, хлебный квас, мисо и комбуча, – рассказывает нутрициолог.

Пробиотики помогают улучшить работу кишечника и укрепляют иммунитет. Регулярное потребление таких продуктов может защитить от гастрита и язвенной болезни. А еще такое питание положительно сказывается на внешности, улучшает качество кожи и эмоциональное состояние.

Но есть противопоказание – не стоит налегать на ферментированные продукты тем, у кого есть проблемы с давлением и ЖКТ.

- Соль повышает давление и негативно сказывается на иммунитете. В период обострения заболеваний ЖКТ ферментированные продукты могут усугубить ситуацию, – цитирует слова нутрициолога интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если приобрести несколько полезных пищевых привычек, проблемы переедания и следующих за ним диет перестанут беспокоить, сообщила РИАМО дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

В первую очередь нутрициолог советует употреблять пищу только во время голода. При этом стоит различать физический и эмоциональный голод. Физический голод появляется постепенно и исчезает после еды, он приводит к чувству удовлетворения, это ощущение можно потерпеть, а для насыщения подойдет любая привычная еда.

Ранее, нутрициолог Кристина Виноградова назвала напитки, которые неполезно употреблять на голодный желудок. Это алкоголь, кофе, горячий чай, газированные и сладкие напитки, передает Москва 24.

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