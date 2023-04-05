Песков на фоне ареста Трампа заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США

Песков отказался комментировать арест Дональда Трампа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Кремль официально не комментирует ситуацию с уголовным преследованием бывшего американского президента Дональда Трампа. Песков заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела США, поэтому не будет комментировать происходящее.

Напомним, Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его обвиняют более чем по 30 пунктам - в подлогах финансовых документов компании Trump Organization, а также подкупе звезды фильмов для взрослых Сторми Даниелс за молчание о связях с политиком.

Сам Трамп называет себя невиновным и отказывается идти на сделку со следствием. Политик считает, что данное дело является политическим преследованием и самым крупным в истории США вмешательством в президентские выборы. В случае его ареста Трамп ранее призвал американских граждан выходить на протесты и “возвращать страну в свои руки”.