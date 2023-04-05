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НовостиПолитика5 апреля 2023 10:07

Песков на фоне ареста Трампа заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела США

Дональд Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения
Сергей ЧИКОВ
Песков отказался комментировать арест Дональда Трампа

Песков отказался комментировать арест Дональда Трампа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Кремль официально не комментирует ситуацию с уголовным преследованием бывшего американского президента Дональда Трампа. Песков заявил, что Россия не может вмешиваться во внутренние дела США, поэтому не будет комментировать происходящее.

Напомним, Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Его обвиняют более чем по 30 пунктам - в подлогах финансовых документов компании Trump Organization, а также подкупе звезды фильмов для взрослых Сторми Даниелс за молчание о связях с политиком.

Сам Трамп называет себя невиновным и отказывается идти на сделку со следствием. Политик считает, что данное дело является политическим преследованием и самым крупным в истории США вмешательством в президентские выборы. В случае его ареста Трамп ранее призвал американских граждан выходить на протесты и “возвращать страну в свои руки”.