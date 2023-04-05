Путин выступит с большой речью по внешней политике России на церемонии вручения верительных грамот Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подготовил объёмную речь, с которой выступит на церемонии вручения верительных грамот послов других государств, в том числе и США. Об этом заявил в среду, 5 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, президент в своей речи затронет все самые актуальные проблемы в сфере внешней политики России. Слушателями станут не только российские дипломаты и чиновники, но и иностранные - всего будет вручено 17 верительных грамот, в том числе от послов из Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщил о том, что вручение верительных грамот состоится сегодня, 5 апреля 2023 года.