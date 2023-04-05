Психолог дала советы, как не откладывать дела на потом Фото: Ольга БОББ

Многие сталкиваются с тем, что откладывают дела на потом, а решить все поставленные вопросы пытаются в последний момент. Кандидат философских наук, магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская советует изменить подход, тогда проблема решится сама собой.

Нужно ставить перед собой задачи, которые кажутся простыми. То есть, сложное дело разбивать на маленькие части и делать их.

Состояние, когда дела откладываются, называется прокрастинацией.

- Прокрастинаторы откладывают важные задачи, вместо этого берясь за другие, маловажные. Это явление объясняет нейробиология: когда мы ставим галочку напротив списка дел, в мозге синтезируется дофамин – гормон удовольствия. Люди такого типа получают дофамин от решения множества мелких задач, вроде мытья посуды или прокрутки ленты новостей. А главная откладывается на потом, – объяснила «Газете.Ru» кандидат наук.

Руководит страх недостатка мотивации, человек боится приступить к решению большой задачи. Поможет комплексный подход к реализации большой задачи: например, не начать учить язык, а начти платформу или школу, где можно начать обучение. Записаться на пробное занятие.

Если разбавить прокрастинацию размышлениями о будущем в негативном ключе, то повышается тревожность, пропадают силы ходить на работу.

Еще один способ решения проблемы – это создание привычки, тогда не придется прилагать усилия. Например, мы не прокрастинируем, когда чистим зубы по утрам или готовим кофе к завтраку. Созданные привычки помогают справиться с проблемой и человек себя не заставляет.

- После решения каждой задачи, которая кажется сложной и на которую тяжело решиться, нужно себя обязательно награждать. Это повысит мотивацию для выполнения следующих планов. Нужно помнить, что большие цели достигаются с помощью маленьких шагов, – заключила Екушевская.

Принцип «не спеши выполнять приказание — его могут и отменить» до сих пор не теряет актуальности. Каждый четвертый россиянин откладывает важные дела на потом, пишет газета "Известия".

А вот прокрастинация и синдром отложенной жизни - это разные понятия. Первое состояние часто носит временный характер, сообщает "360".

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