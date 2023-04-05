В Кремле отреагировали на заявления посла Китая о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Контекст взаимопонимания между Россией и Китаем изложен в документах, которые были подписаны главами этих стран после переговоров, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявления посла Китая о дружбе с Россией.

«Что касается заявления посла Китая в ЕС, то контекст взаимопонимания между РФ и КНР изложен в документах, подписанных по итогам переговоров двух лидеров», - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что недавно в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, и в Кремле ориентируются «на содержание и дух» этих контактов.

Таким образом пресс-секретарь президента страны прокомментировал недавние слова постпреда Китая при Европейском союзе Фу Цуна о том, что заявления о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем якобы являются риторическим приемом.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2023 года Россию с официальным визитом посетил Си Цзиньпин. РФ стала первой страной, в которую прибыл китайский лидер после своего переизбрания.