В Уфе появятся новые объекты коммунальной инфраструктуры для 184 тыс. семей

ДОМ.РФ профинансирует проект с помощью механизма инфраструктурных облигаций Фото: Shutterstock

В Уфе готовятся к началу строительства второй очереди объектов водоснабжения и водоотведения на территории «Забелье». Проект будет профинансирован за счет льготного займа от ДОМ.РФ, Институт развития уже отправил первый транш «Республиканской коммунальной компании».

Проект в «Забелье» впервые финансируется инфраструктурными облигациями ДОМ.РФ в Башкирии. Он предполагает строительство общей сложности 45 км сетей и различных объектов, в числе которых - канализационный коллектор и насосная станция.

«Мы открыли финансирование по одному из самых масштабных проектов – не только по сумме займа, но и по значимости. На территории «Забелье» в течение 20 лет планируется ввести в эксплуатацию более 9,2 млн кв. м жилья. Благодаря этому около 184 тыс. семей смогут улучшить качество жизни. Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ позволит инвестору реализовать проект на наиболее выгодных условиях, сохраняя высокие темпы строительства», – отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Всего на строительство новых коммунальных объектов в «Забелье» предполагается 8,4 млрд рублей. Проект полностью профинансируют за счет льготного займа от ДОМ.РФ

«Такой проект очень важен для столицы республики. Ввиду топографических особенностей расположения Уфы в междуречье, город испытывает значительные затруднения в изыскании новых площадок под застройку многоквартирными домами. Решением этой задачи является выход за пределы уфимского полуострова, что закреплено в генплане Уфы до 2042 года. С практической точки зрения система использования механизма финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ проявила себя как эффективный и быстрый и удобный способ привлечения инвестиций. Благодарим команду ДОМ.РФ за поддержку нашего республиканского проекта и выражаем готовность в дальнейшем сотрудничестве», – подчеркнул заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев.

Сейчас компания-подрядчик готовится к началу строительства новых объектов. Планируется, что работы начнутся уже в третьем квартале этого года, а завершиться они должны в 2026 году.

В планах ДОМ.РФ и Башкортостан – расширение сотрудничества по инфраструктурному развитию. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге стороны пришли к соглашению по финансированию различных инженерных сетей и объектов инфраструктуры.