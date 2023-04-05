Песков заявил, что главы новых регионов России будут лично присутствовать на заседании Совбеза

Песков поделился подробностями заседания Совбеза 5 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности заседания Совета безопасности России, назначенного на 5 апреля 2023 года. Песков сообщил, что на заседании будут лично присутствовать главы четырех новых регионов России. Также он отметил, что Владимир Путин после заседания может провести с ними отдельную встречу.

Напомним, Владимир Путин выступит на большом Совбезе России 5 апреля 2023 года. Сайт KP.RU будет вести прямую трансляцию заседания.

В ходе совещания будут обсуждаться меры по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С основным докладом на заседании выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.

Прошлое совещание Совета безопасности РФ прошло 31 марта 2023 года. В его ходе была выработана новая концепция внешней политики России, которая станет основой для будущих действий руководства страны.