Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной чертой» отправку германских войск на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправка войск Германии является «красной чертой», которую нельзя переходить, считает вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Мы не должны становиться участниками конфликта. Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась. Есть риск зайти так далеко, что мы будем втянуты в боевые действия», – сказал министр в эфире радио Deutschlandfunk.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, Роберт Хабек прибыл с неожиданным визитом в Киев. Вице-канцлер ФРГ приехал в столицу Украины с делегацией представителей немецкого бизнеса. Политик планировал обсудить вопросы восстановления Украины после завершения боевых действий и сотрудничество в энергетической отрасли.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года, и это станет вызовом для Берлина. По его словам, ФРГ будет делать все, чтобы была возможность продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется.